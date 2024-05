Mesures pour répondre aux préoccupations agricoles: Baisse du prix de l’engrais de 22 %, 35 t de phosphates à distribuer… EnQuete-Dans le dessein de répondre aux attentes des agriculteurs et de prendre en compte plusieurs préoccupations pour le développement du secteur agricole, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Dr Mabouba Diagne, a échangé hier avec le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR) sur la gouvernance de la campagne agricole. Le prix de l’engrais a connu une baisse et sa quantité a été augmentée de 35 000 t.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Mai 2024 à 13:50 | | 0 commentaire(s)|

Le prix des engrais a baissé de 22 % et celui de la filière tomate de 19 % cette année. L'information a été fournie hier à l'issue d'un Conseil d'administration du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR).



"Je remercie le gouvernement pour le soutien de taille qu'il nous a apporté en augmentant le budget des intrants, les portant à 120 milliards. Cela nous a permis non seulement de réduire les prix de l'engrais, mais aussi d'augmenter sa quantité de 35 000 t", a déclaré le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Dr Mabouba Diagne lors d’un point de presse. "Ces 35 000 t de phosphates seront distribuées gratuitement aux producteurs", a-t-il ajouté.



Il souligne que le pays importe pour 1 070 milliards F CFA en denrées alimentaires contre un budget de 742 milliards, d'où la nécessité de relever les manches pour garantir la souveraineté alimentaire. "Nous avons discuté de plusieurs axes de partenariat en misant sur les 10 filières dans lesquelles notre pays s'est engagé, à savoir le riz, le blé, l’huile, le lait, le sucre, les fruits et légumes. Nous nous sommes engagés à organiser des journées de réflexion et de stratégie avec l’intersyndicale de ces filières, dans le souci d’élaborer des stratégies communes que nous mènerons à bien", a fait savoir le ministre qui était en mission en Mauritanie concernant les préparatifs de la Tabaski.



Pour sa part, le président de la CNCR, Nazirou Sall, a apprécié la baisse des prix des engrais à 22 % par rapport aux années précédentes. "Sur ce plan, le Conseil d'administration du CNCR renouvelle son engagement à continuer à apporter son soutien", a-t-il déclaré, félicitant le président de la République d'avoir accepté d'organiser cette année le conseil agro-sylvo-pastoral.



En effet, pour le financement du secteur agricole, le ministre Mabouba Diagne a déjà rédigé la correspondance qu'il compte envoyer au secteur bancaire (30 banques du Sénégal et institutions de microfinance), mais aussi aux producteurs, afin de voir comment accompagner le secteur agricole. Cela se fera en présence du gouvernement et de la banque centrale, d’après lui.



Concernant les jeunes et les femmes, le CNCR se réjouit de la décision du ministre d'octroyer un quota de semences aux femmes et de l'implication des jeunes dans la stratégie visant à atteindre les objectifs de la souveraineté alimentaire. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire ainsi que les membres du CNCR s'engagent à rencontrer l'ensemble des filières pour la transformation de l'agriculture sénégalaise.





