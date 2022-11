Mesures prises par le gouvernement à l'issue des concertations : Les acteurs économiques entre satisfecit et appréhensions Les acteurs économiques et associations de consommateurs du pays ont profité du Conseil national de restitution des résultats des concertations entamées, il y a quelques semaines, pour afficher leurs craintes. Même si plusieurs d'entre eux ont fait leurs, les nouvelles mesures arrêtées par le gouvernement.

Rédigé par leral.net le Mardi 8 Novembre 2022 à 10:29 | | 0 commentaire(s)|

Les mesures prises par le chef de l'Etat Macky Sall à l'issue des concertations avec les différents acteurs de la vie économique, sont manifestement inclusives. Transporteurs, commerçants, boulangers, patronat... les 11 mesures prises par le gouvernement pour soulager les Sénégalais, ont été prises avec l'approbation de ces derniers.



« Il y a le Sénégal en miniature dans cette salle, à travers tous les acteurs concernés par la vie économique et sociale du pays. Lors des concertations, il y a eu 18 commissions et 700 personnes qui voulaient être présentes aujourd'hui dans cette salle.Donc, force est de dire que l'Etat du Sénégal a tout fait pour alléger les prix », déclare le représentant des boulangers, Joseph Diack, qui invite tous les acteurs à donner la bonne information aux Sénégalais.



« Il est temps qu'on communique juste et vrai », clame-t-il. Abondant dans le même sens, la représentante des associations des consommateurs, Aminata Barro, a salué les efforts du gouvernement. Toutefois, elle recommande au gouvernement et à tous les acteurs, d'appliquer les mesures prises.



« Nous avons l'habitude de voir des mesures prises concernant les prix par le gouvernement et qui ne deviennent jamais effectives sur le terrain », alerte-t-elle, avant de souligner dans la foulée, que les agents du ministère du Commerce doivent être renforcés par rapport au contrôle des prix. A l'en croire, tout le travail abattu dans les concertations pour alléger la souffrance des Sénégalais sera vain, si l'État ne veille pas sur le contrôle.



Prenant fait et cause pour les boutiquiers détaillants, Khalil Diallo indique pour sa part, qu'ils ont été laissés en rade. « Nous sommes rarement impliqués dans ces genres de concertations alors que nous sommes au cœur du dispositif concernant le respect des prix et du commerce », se désole le sieur Diallo devant le chef de l'Etat. Toutefois, il s’est engagé devant Macky Sall, que lui et les détaillants vont respecter les nouveaux prix fixés par le gouvernement.



« Nous rassurons les consommateurs que nous n'allons jamais abuser concernant les nouveaux prix », dit le représentant des commerçants-détaillants. Interpellant le gouvernement aussi sur l'application des nouveaux prix, M. Diallo l’invite à veiller à son effectivité sur le marché, de manière graduelle.









L’As



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook