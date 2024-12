Météo : La sensation de poussière va s’estomper à partir de samedi, selon l’Anacim

Après la poussière notée un peu à travers le Sénégal, depuis mercredi, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim), annonce que le temps devrait s’améliorer, avec la sensation de poussière qui va progressivement s’estomper à partir de ce samedi 21 décembre 2024.



Durant le week-end, l’Anacim informe qu’un temps ensoleillé sera noté sur l’ensemble du territoire. La chaleur restera marquée sur l’ensemble du pays, pendant toute la période de validité, surtout dans les régions nord et est, où les températures diurnes varieront entre 34 et 37 °C.



« La fraîcheur nocturne et matinale persistera sur tout le territoire, avec des températures qui seront en deçà de 20°C. La visibilité deviendra peu à peu bonne, en raison de l’évacuation des particules de poussière présentes sur le pays. Les vents souffleront de secteur nord-est à est, avec une intensité généralement faible à modérée », prévient l’Anacim.











LeSoleil-sn