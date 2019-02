Meurtre à Amady Ounaré: le mari de la défunte mariée arrêté à la frontière mauritanienne L’on vous annonçait il y a deux jours, une jeune mariée a été tuée dans la commune de Amady Ounaré, dans le département de Kanel. La jeune femme d’une vingtaine d’années qui venait de célébrer son mariage, avait été retrouvée morte dans sa chambre, le corps couvert de sang. Alertés, les policiers avaient trouvé une maison complètement déserte. Le mari de la fille et le propriétaire de la maison n’étaient pas sur les lieux.

Le mari de la défunte mariée a été arrêtée aujourd’hui par la police de Gourel, non loin de la frontière avec la Mauritanie qu’il tentait de rejoindre, rapporte la RFM. L’enquête déterminera certainement les mobiles du crime et donnera plus de détails sur l’identité du meurtrier.



Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Février 2019 à 15:37 | | 0 commentaire(s)|



