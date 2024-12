Meurtre à Darou Mouhty : Bassirou Kâ, le présumé meurtrier de Moustapha Maï Fall, arrêté, après quatre ans de cavale

Un soulagement à Darou Mouhty après l’arrestation du suspect dans le meurtre de Moustapha Maï Fall, un jeune boucher tué le 11 novembre 2020, à la suite d’un match de football. Après quatre ans de cavale, le berger Bassirou Kâ est tombé dans les filets de la Gendarmerie nationale. Arrêté à Thiès, il est en train d’être acheminé ce lundi 30 décembre, dans la deuxième capitale du mouridisme, selon des sources de "Seneweb".





Au terme d'un match de football, une rixe entre jeunes a viré au drame à Darou Mouhty, en novembre 2020. Après un premier accrochage, Bassirou Kâ a tendu un piège à Moustapha Maï Fall, en l'invitant à s'isoler du public. Ce dernier ne savait pas que le berger avait dissimulé un coupe-coupe avec lequel il lui a assené un coup, qui a tranché sa gorge. Il a fini par succomber à ses blessures. Le présumé meurtrier a ensuite pris la fuite, rappelle "Seneweb".



Indignés par ce crime gratuit, des habitants de Darou Mouhty ont voulu s'attaquer au domicile familial du fugitif. Mais la gendarmerie s'y est opposée. Pour calmer les ardeurs des riverains, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss avait condamné vigoureusement le meurtre commis par son homonyme Bassirou Ka. Le porte-parole du khalife de Darou Mousty, a aussi demandé aux parents du présumé meurtrier, de le livrer à la justice. La gendarmerie avait lancé un avis de recherche et d'interpellation contre le fugitif pour assassinat. Quatre ans plus tard, le mis en cause a été arrêté à Thiès.



L'annonce de son arrestation s'est répandue à Darou Mouhty comme une traînée de poudre. Le khalife a remercié le nouveau commandant de la brigade, l'adjudant-chef Fall. " La gendarmerie de Darou Mouhty, avec le concours de la brigade de recherches de Thiès, a mis fin à la cavale de Bassirou Kâ, qui avait tué Moustapha Maï Fall lors d'un match de football en 2020. Nous félicitons le commandant Fall au nom du khalife Serigne Bassirou Mbacké Anta Niang et de la famille de Mame Thierno Borom Darou. Bravo au commandant ! Mais laissons la justice faire son travail ", a-t-on appris de l'enregistrement adressé aux membres du groupe Sam de Momel.