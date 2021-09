Meurtre à Mermoz : Le fils d’un chef de quartier étranglé par son ami A. Cissé est en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Ouakam. Il est accusé d’avoir tué par étranglement son ami Cheikh Ahmed Tidiane Sadio, hier en début de journée, qui est le fils du chef de quartier à Mermoz

Une histoire d’amitié qui se termine par un meurtre. C’est la triste réalité dont sont témoins les habitants de la commune de Mermoz.



Hier, en début de journée, les deux amis A. Cissé et Cheikh Ahmed Tidiane Sadio étaient à bord de la voiture du premier nommé. Une dispute a éclaté entre les deux, à hauteur de Mermoz.



Les vigiles, dans les environs, ont subitement entendu un bruit inquiétant émanant du véhicule garé là. Ils se sont approchés pour en savoir davantage. Mais ils ont été sommés par l’un des protagonistes de se tenir loin, car cela ne les concernait pas. Qu’il était prêt à en découdre avec eux, s’ils insistaient.



Une bagarre a éclaté, puis A. Cissé, qui était, selon nos informations, plus costaud que son ami, a pris le dessus. Avant de démarrer son véhicule à vivre allure. Le bonhomme est allé, dit-on, déposer le corps de son ami, non loin des locaux d’une célèbre ONG sise à Mermoz. Puis, il a pris la clef des champs.



Les vigiles qui suivaient la scène sont parvenus à noter la marque, ainsi que le numéro d’immatriculation du véhicule. Après que le corps de la victime a été identifié par les habitants de la localité, de concert avec les vigiles, puisque le défunt était très connu dans la zone, à cause de ses activités sportives - c’est un footballeur – et que son père n’est personne d’autre que le chef du quartier, les éléments de la brigade de la gendarmerie de Ouakam ont été alertés.



Ces derniers ont rapidement ouvert une enquête, après avoir fait les constats d’usage. Grâce à des méthodes d’enquête modernes et exploitant les vidéos des caméras de surveillance installées sur les lieux du drame, ils ont rapidement pu identifier et localiser le principal suspect.



Quelques minutes plus tard, selon « Enquête », A. Cissé a été surpris à la station d’essence de Mermoz où il était en train de s’approvisionner en essence. Les gendarmes l’ont appréhendé, avant de l’acheminer dans les locaux de leur brigade pour les besoins de son audition.



A la suite de son face-à-face avec les enquêteurs durant le week-end, A. Cissé sera présenté au procureur, lundi, vu qu’ils auront tous les éléments de preuve contre lui. D’ici là, les résultats de l’autopsie seront aussi connus. Ils espèrent connaître les vraies raisons de la dispute qui a abouti à une mort d’homme.



Concernant la victime, selon plusieurs interlocuteurs, elle avait des traces de blessures au niveau du cou, qui laissent croire que le jeune homme a été tué par strangulation.



Agé d’une trentaine d’années, Cheikh Ahmed Tidiane Sadio fut un joueur de football très talentueux, confie-t-on. Son corps a été acheminé dans un établissement sanitaire de la place pour les besoins de l’autopsie, par les éléments de la brigade nationale des sapeurs-pompiers.

