Meurtre à Pikine rue 10 : Oustaz Pape Hann témoigne sur sa belle-mère tuée

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2019 à 17:33 | | 0 commentaire(s)|

‘’Les parent doivent éduquer leur enfants. Comment des jeunes peuvent se bagarrer jusqu'à ôter la vie d'une personne qui n'a rien à voir avec ce rixe. Cette dame, décédée aujourd’hui, était très pieuse et adorait le Prophète Mouhamed (SLHW). Elle nous a donné sa fille en mariage quand elle avait 19 ans et moi 24 ans et elle n'a jamais arrêté de nous soutenir ma femme et moi.



On demande aux autorités mais surtout les parents d'élever leurs enfants, car chaque parent est responsable de sa progéniture devant les hommes et devants Dieu'', prêche-t-il avant de prier pour Adja Ndèye Diagne pour que Dieu l’accueil au paradis.





Oustaz Pape Hann se dit confiant de la justice de son pays pour appréhender l’autre jeune qui a pris la fuite. Il espère tout de même que leurs amis vont apprendre de cette erreur. Il interpelle aussi sur la vente illicite de boissons alcoolisées dans le quartier.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos