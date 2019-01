Meurtre à Saly Tapé : Une prostituée étranglée dans sa chambre

Le week-end a été macabre pour les filles au Sénégal. Après la mort de deux jeunes filles calcinées à Sébikotane et l’histoire de la dame poignardée par son mari au Parcelles Assainies, l’Observateur informe d'un cas de meurtre à Saly Tapé.



Une belle de nuit a été retrouvée morte dans sa chambre par strangulation. C’est dans la nuit du vendredi 18 au samedi 19 janvier, qu’un de ses voisins l’a retrouvée allongée et gisant dans une mare de sang, avec un morceau de chiffon enfoncé dans sa bouche.



Ce dernier a par la suite alerté le voisinage puis les sapeurs-pompiers et la gendarmerie. Selon les témoignages recueillis sur place, la défunte menait une vie de prostituée dans la discrétion, en racolant aux abords de la Maison des Jeunes, rapporte la même source.















Senenews

