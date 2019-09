Meurtre à Thiès: Une histoire de fille tourne au drame

Baye Saër Niang, un jeune tailleur de 24 ans, a été froidement tué par son ami, Mansour Fall, âgé de 21 ans. Ce dernier qui n’arrivait pas à digérer sa rupture avec une certaine Mbène Ndiaye, âgée de 21 ans, a atteint sa victime au cou, lui tranchant la veine jugulaire.



Le jour du drame, c’est-à-dire jeudi dernier, les deux amis ont échangé des propos aigres-doux au sujet de Mbène Ndiaye qu’ils ont tous les deux courtisés. À la descente de son travail, Baye Saër Niang, accompagné de sa copine Mbène qui lui a dit que son collègue disait du mal de lui et de leur relation amoureuse, s’est rendu au domicile de Mansour Fall, pour une séance d’explications.



Au cours d’une altercation, Mansour, furieux a sorti un couteau qu’il a planté au cou de son ami. La victime, gravement atteint, a cherché à se rendre à l’hôpital. Et, prenant une moto-taxi Jakarta, il est tombé de la moto en cours de route. Raison, le jeune homme s’était vidé de son sang.



Conduit aux urgences de l’hôpital Ahmadou Sakhir Ndiéguène par les Sapeurs-pompiers, il a rendu l’âme. Le présumé meurtrier a été par la suite arrêté et auditionné par les enquêteurs du poste de police des Parcelles Assainies de Thiès. En garde-à-vue, il sera conduit, ce lundi devant le procureur pour meurtre.

