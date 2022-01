Meurtre au quartier Castors de Ziguinchor: Le jakartaman tue l’étudiant Moustapha Diatta

Le jeudi 20 janvier dernier, l’étudiant Moustapha Diatta s’était bagarré avec le nommé I. Diop, qui était venu lui réclamer la somme de 5 000 FCfa. Au cours de la bagarre, renseignent des sources du journal "Enquête", ce dernier lui a asséné un violent coup de couteau au niveau de la tête.



Grièvement blessé, M. Diatta a perdu connaissance et s’est affalé sur le sol. Il a, par la suite, été évacué à l’hôpital régional de Ziguinchor par les éléments de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, afin qu’il puisse être sauvé. Il a finalement rendu l’âme vers les coups de 1 h du matin, quelques jours après.



Pour que justice soit faite, son père s’est pointé devant les limiers du Commissariat central de Ziguinchor pour déposer une plainte, le lendemain du décès de son fils. Ainsi, les hommes du commissaire Adramé Sarr, le patron de la police de cette partie sud du pays, ont décidé d’élucider cette affaire le plus rapidement possible. Au bout de quelques heures, ils sont parvenus à localiser et à interpeller le suspect chez lui, au quartier Castors de Ziguinchor.



Né en 1985 à Ziguinchor, le conducteur de moto Jakarta a été auditionné tout juste après son arrestation. Lors de son face-à-face avec les enquêteurs, confient nos sources, il a avoué les faits qui lui sont reprochés. Il a été placé en garde-à-vue, pour la suite de l’enquête de cette histoire de mort d’homme qui secoue la communauté estudiantine de la localité. Au terme de son audition, renseignent nos interlocuteurs, il sera déféré devant le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Ziguinchor, pour le délit de meurtre.