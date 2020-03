Meurtre avec préméditation et pédophilie : le jeune marabout, bourreau de Khady Diouf, fait des aveux sanglants Suspecté, Assane Fall a avoué avoir engrossé Khady Diouf, 15 ans, et l’avoir tuée pour éviter pour éviter que son père, un célèbre chef religieux basé à Thiès, ne soit au courant. Il a fait des aveux circonstanciés et sanglants aux enquêteurs, selon Libération, lors de sa garde-à-vue.

Samedi dernier, vers 21 h, Khady Diouf part rencontrer Assane Fall qui l’avait fait appeler par un de ses disciples. Le meurtrier demande alors à sa victime d’arrêter de dire partout que c’est lui qui l’a engrossée. S’en suit une dispute houleuse, Khady Diouf campe sur sa position, le jeune marabout met alors son plan à exécution, en l’étranglant à l’aide d’une cordelette qu’il avait dans sa poche, avant de laisser la défunte au bord de la route, près de l’hôpital ‘’Dalal xel’’.

Autant dire qu’il risque gros, puisqu’il est poursuivi pour meurtre avec préméditation et pédophilie.



