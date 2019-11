Meurtre d'Abdou Elinkine Diatta : sa famille porte plainte devant le Procureur, plusieurs personnes déjà entendues Plus de trois semaines après le meurtre d’Abdou Elinkine Diatta, Secrétaire général autoproclamé du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc), les meurtriers courent toujours. Toutefois, Les Echos rapporte que la famille du défunt a porté plainte devant le Procureur de la République depuis mardi dernier.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Novembre 2019 à 09:19

Le journal ajoute que plusieurs personnes ont été déjà entendues dans le cadre de l’enquête confiée à la Section de recherches. Abdou Elinkine Diatta et trois autres personnes, ont été tués par balles lors d’une attaque à Mlomp, alors qu’il assistait à une cérémonie traditionnelle.

