Meurtre d'Abdoulaye Néné Cissé aux USA: la police annonce un appel à témoin et une récompense Un appel à témoin est lancé afin de retrouver le ou les meurtriers d’Abdoulaye Néné Cissé, fils du médiateur de la République Alioune Badara Cissé. C’est ce que révèle "L'As" ce vendredi.

"Toute personne ayant des informations sur le décès de Cissé est encouragé à appeler CrimeStopper's au 1-800-222 – TIPS (8477). Des renseignements peuvent être également fournis par voie électronique à l'adresse www.CrimeStoppersMN.org", informe, en effet, la police américaine.



« Tous les renseignements sont anonymes et toute personne fournissant des informations conduisant à une arrestation, peut être éligible à une récompense », poursuit le journal.

