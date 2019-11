Meurtre d’Amina Ka : le comité de défense des droits des femmes demande l’application stricte et sévère de la loi Le meurtre d’Aminata Ka, du nom de son cette jeune femme de 22 ans, battue à mort par son mari à Malika suscite moult réactions. Madame Penda Seck Diouf, présidente du comité de défense des droits des femmes demande l’application stricte et sévère de la loi.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Novembre 2019 à 13:20 | | 0 commentaire(s)|

« La loi 9905 du 29 janvier 1999 condamne les violences conjugales en y greffant des circonstances aggravantes. Nous condamnons fermement le meurtre d’Aminata Ka, battue à mort par son mari dont on dit qu’il était en état d’ivresse, alors que sa femme était en état de grossesse. Nous demandons que le justice fasse son travail et que la justice soit appliquée dans la plus grande rigueur », a-t-elle dit sur la RFM.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos