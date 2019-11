Meurtre d’Aminata Ka : Elle a été tuée par son mari pour une histoire de repas

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Novembre 2019 à 09:49 | | 0 commentaire(s)|

Aminata Ka, une femme enceinte, âgée de 22 ans, a été battue à mort par son mari. Les faits se sont passés dans la soirée du mercredi au quartier Beau Fall de Malika Montagne.



L’Observateur raconte dans sa livraison du jour, que le jour des faits, elle s’était plutôt rendue dans une structure de santé pour passer des examens d’échographie. De retour à la maison, elle n’a pas pu préparer le repas du soir.



Son mari, Mamadou Thiam, décrit comme un homme violent par ses voisins qui avait l’habitude de battre sa femme, n’a voulu rien comprendre. Il enferme la dame dans sa chambre à coucher et se met à la battre. Les voisins ont tenté à plusieurs reprises d’ouvrir la porte pour les séparer. En vain. Le supplice qui a duré plus de deux heures venait ainsi de terminer par le drame.



Evacuée d’abord au Centre de Santé de Keur Massar où sa mort a été constatée par le médecin chef, le corps de la défunte Aminata Ka a été transféré à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff (ex-Cto), aux fins d’autopsie. Le mari a été mis aux arrêts au commissariat de Malika.



