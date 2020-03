Meurtre d’un bébé à Niakhar : Alioune Badara Niang, le charlatan commanditaire arrêté Alioune Badara Niang, le commanditaire du meurtre de Ngor Senghor, ce bébé enlevé et tué à Niakhar par Miya Ndiaye, a été arrêté dans une célèbre cité religieuse, et placé en garde-à-vue, selon "Libération".

Un impressionnant arsenal mystique a été découvert chez lui lors d’une perquisition, ajoute le journal. La présumée meurtrière, Miya Ndiaye, avait confié aux enquêteurs que le charlatan lui a fait croire qu'il pouvait la rendre milliardaire à condition qu'elle tue un enfant.



Le faux marabout la harcelait au téléphone pour qu’elle passe à l’acte, lui faisant croire que si elle ne faisait pas ce sacrifice, elle serait hantée, toute sa vie, par les "djinns". Des accusations que le ‘’marabout’’ a toutefois démenties, souligne le journal.



