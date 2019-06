Meurtre de Babacar Guèye à Rennes : L’arme de l’agent et les deux chargeurs, sous scellées ont été détruits par erreur

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juin 2019 à 19:14 | | 0 commentaire(s)|

L’affaire Babacar Guèye, un jeune sénégalais de 27, tué de 5 balles par un policier à Rennes en 2005 refait surface. C’est étonnant aujourd’hui, de découvrir que l’arme de l’agent et les deux chargeurs qui étaient sous scellées ont été détruits par erreur.



Certains proches et amis du défunt peinent à croire à cette thèse trop légère. Et, ils pensent même qu’il s’agit d’un acte de sabotage pour détruire des éléments de preuve afin de sauver le criminel de Babacar Guèye.



