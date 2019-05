Meurtre de Bienta Camara : la famille attend la décision du procureur pour l’inhumation La famille de Bienata Camara (23 ans), violée et tuée dans la soirée d’hier dans le quartier de Saré Guélel, à Tamba, attend encore la décision du procureur pour avoir l’autorisation d’inhumer. C’est ce qu’ont indiqué des membres de la famille sur la RFM, soulignant que l’autopsie a déjà été réalisée et le certificat de genre de mort délivré.

Bieneta Camara, fille du Directeur général de l’Agence de développement local (Adl) a été retrouvée morte dans le domicile familial dans la nuit du samedi au dimanche. Le gardien Malick Diop, alias Ako Diop, qui a donné l’alerte, a été arrêté et considéré comme principal suspect.

Selon plusieurs témoignages, Beneta Camara était une fille pieuse et sans histoires.

