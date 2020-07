Meurtre de Bineta Camara: Papa Alioune Fall condamné à perpétuité

La Chambre criminelle du Tribunal de Grande instance (Tgi) de Tambacounda déclare, ce jeudi 2 juillet 2020, Papa Alioune Fall coupable de tentative de viol, de meurtre sur la personne de Bienta Camara et le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité.



A retenir que le meurtre a eu lieu au quartier Saré Guilèle de Tambacounda, en mai 2019. Le présumé tueur de la fille du Dg de l’Agence de développement local (Adl), Malal Camara, a été identifié et arrêté avec le portable de la victime. Il avait reconnu l'assassinat, mais a refusé d’avouer le viol qu’il aurait commis.

