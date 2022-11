Meurtre de Bineta Camara à Tambacounda : Pape Alioune Fall face au juge ce jeudi

La Chambre criminelle de la Cour d'Appel de Tambacounda, va évoquer, ce jeudi 24 novembre 2022, l’affaire Bineta Camara, cette jeune fille qui a été tuée samedi 18 mai 2019, au quartier Saré Guilèl de la commune de Tambacounda, vers 22 h. Le présumé meurtrier, Pape Alioune Fall qui a comparu en première instance devant le prétoire du TGI de Tambacounda, a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il fera face, ce jeudi, à la Chambre criminelle de la Cour d'Appel présidée par Souleymane Teliko, assisté de Tahir Kâ et Elias Abdoulaye Diop, informe "Seneweb".



Pape Alioune Fall, proche du père de la défunte, Malal Camara, Directeur de l’Agence local de développement (ALD) d'alors et responsable de l’Alliance pour la République (APR, parti au pouvoir), est poursuivi pour tentative de viol et meurtre de la jeune femme de 23 ans, froidement tuée le 18 mai 2019.



Selon l’autopsie alors réalisée sur le corps de la victime, les indices allaient dans le sens d’une tentative de viol qui a mal tourné. La jeune femme retrouvée morte chez elle, peu après la rupture du jeûne, avait reçu des coups de poing au visage avant d’être étranglée. Une audience très attendue, quand on sait que l'accusé sera défendu par le procédurier Me Ciré Cledor Ly, qui fera face à l'avocat général Soyoubou Sy. Une audience qui promet.