Meurtre de Bineta Camara à Tambacounda : l’enquête s’accélère, la police scientifique débarque en renfort…

L’enquête sur l’affaire Bineta Camara, violée puis tuée dans la nuit du samedi à dimanche dernier au quartier Sara Guilléle de Tambacounda, s’accélère avec l’arrestation d’un premier suspect. Malick Diop dit "Acko", qui n’est autre que le garde du corps du père de la victime, faisait office de de gardien et veillait sur la maison lorsque les parents sont absents.



Il ressort des premiers éléments que des traces de sperme ont été retrouvées sur son bas-ventre et sur le pantalon qu'il portait. Le mis en cause présumé s’est défendu, soutenant qu’il avait eu un rapport sexuel avec son épouse. Des tests Adn sont attendus pour attester la vérité de ses dires. Et, selon L’As, la Division de la police technique et scientifique a été dépêchée en renfort pour relever tous éléments qui pourraient éclairer la lanterne des enquêteurs.



Surtout que le suspect a déclaré qu'à son arrivé à la maison vers 21 heures, il a sonné à la porte d’entrée et appelé sur le téléphone portable de la victime qui, rappelons-le, est introuvable. Il soutient avoir fait la courte échelle à quelqu’un qui a escaladé le mur et ouvert la porte à partir de l’intérieur. C’est ainsi que dit-il, ils ont pu accéder à la chambre où ils ont trouvé Bineta Camara inerte.

