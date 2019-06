Meurtre de Fallou Sène: le principal suspect devant le Procureur aujourd’hui

Le principal suspect du meurtre de l’étudiant Fallou Sène, le sous-lieutenant Moustapha Sané, va répondre ce vendredi 14 juin 2019 à la convocation du Parquet de Dakar.

Le parquet a saisi la Brigade prévôtale de la Gendarmerie, après avoir eu l'autorisation de la hiérarchie militaire.



« Le sous-lieutenant Sané a été tout simplement convoqué par les enquêteurs de la Prévôtale », confie une source proche du dossier, qui précise qu’il a déjà été entendu dans le cadre de l’enquête préliminaire à Saint-Louis.



L’enquête sur le meurtre de l'étudiant, tué lors d'affrontements entre forces de l’ordre et étudiants de l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis, s’accélère. Après avoir piétiné durant un (1) an, l’enquête prend ses marques.











