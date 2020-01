Meurtre de Fatoumata Matar Ndiaye: le juge rejette la demande de renvoi de la défense Le procès de la défunte vice-présidente de Conseil économique social et environnemental (Cese) tuée le 19 novembre 2016, dans son domicile sis à Pikine s’est ouvert ce mardi. Son ancien chauffeur, Samba Sékou Sow, arrêté dans le cadre de cette affaire fait face à la Chambre criminelle de Dakar, après trois ans de détention.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Janvier 2020 à 12:50 | | 0 commentaire(s)|

Toutefois, les avocats de la défense, ont demandé le renvoi du dossier, au motif que "Le dossier est incomplet ». une demande rejetée par le juge, estimant que « le motif du renvoi n'est fondé ni en faits ni en droit. Étant donné que l'accusé a été assisté du début à la fin ».



Finalement, l’affaire a été retenue et le procès est en cours.



