Meurtre de Khady Diouf à Thiès- Autopsie: La victime "n'était pas enceinte" Rebondissement dans l’affaire Khady Diouf, la jeune fille de 14 ans, tuée par le jeune marabout Cherif Assane Fall à Thiès, situé à 70 km à l'Est de Dakar. La victime n’était pas enceinte, selon les résultats de l’autopsie effectuée par l’hôpital Aristide Le Dantec.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Mars 2020 à 11:43 | | 0 commentaire(s)|

C’est une véritable bombe qui a explosé dans l’affaire du meurtre de Khady Diouf, déclarée enceinte de 2 mois par une sage-femme d’une structure sanitaire de Thiès. Son présumé meurtrier, un jeune marabout de très bonne réputation, a avoué avoir tué dans la nuit de samedi dernier, la jeune fille pour éviter la honte à son père, un grand marabout installé dans la cité du rail, avait rapporté "Libération" dans son édition de lundi.



Mais, cette grossesse n’est que poussière. Selon les résultats de l’autopsie, la victime n’a jamais contracté une grossesse. Elle est morte d’ « un traumatisme du cou avec luxation du rachis cervical ». Après que le jeune marabout l’a sauvagement étranglée, il a cogné la tête de la victime contre le macadam, informe « L’Observateur ».



Samedi dernier, le jeune marabout avait envoyé un de ses disciples, au domicile de Khady Diouf pour que cette dernière vienne lui répondre. C’est ainsi que la jeune fille est sortie de chez elle vers 21 heures pour retrouver son bourreau dans la rue.



Le mis en cause lui aurait demandé d'arrêter de « dire partout » que c'est lui qui l'a engrossée. Lors d'une dispute houleuse, Assane met sa menace en exécution à l'aide d'un bout de corde qu'il avait dans sa poche.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos