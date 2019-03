Meurtre de Lalla Camara: L'un des suspects est un parent de…

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mars 2019 à 09:01 | | 0 commentaire(s)|



Moustapha Dia, le suspect du meurtre de Lala Kamara et son acolyte (remis en liberté) connaissent parfaitement la victime. Il ressort de l’enquête que l’un d’eux « serait apparenté à un colocataire de la défunte étudiante en médecine », selon « L’Observateur » et « Libération ».

Moustapha Dia a été présenté hier au juge, qui l’a inculpé du crime de meurtre puis ordonné son placement en détention.



Il devrait comparaitre une seconde fois devant le Manchester Crown Court pour la confirmation des charges, vendredi prochain.



Lalla Camara, 26 ans, a été retrouvée morte samedi soir dans son appartement.

Pour le père de la défunte, repris par « L’Observateur », il ne fait aucun doute que sa fille « a été violentée puis tuée par strangulation ».



