Meurtre de Lobé Ndiaye: Aveux de Sidibé, la femme qui nettoyait les traces de sang et 05 autres arrétés Encore de nouvelles révélations sur le meurtre de Lobé Ndiaye, mécanicienne et vendeuse de pièces détachées de on état. Sept personnes ont été arrêtées entre vendredi et ce samedi.

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Juillet 2021 à 20:44 | | 0 commentaire(s)|

Quelques jours après le meurtre de Lobé Ndiaye, ça bouge du côté de l'enquête. Pas moins de sept (7) personnes ont été arrêtées et crèchent actuellement.



Aux dernières nouvelles, Sidibé est passé aux aveux, indiquant qu'il aurait tué Lobé Ndiaye, selon notre source. "La fille qui nettoyait les traces de sang après le meurtre a même été arrêtée et elle habite à Pikine.



Au total, sept personnes ont été interpellées et actuellement à la gendarmerie de la Zone franche", indique-t-elle.



Ce samedi, quasiment tous les vendeurs de pièces détachées se sont regroupés spontanément en guise d'hommage et de protestation pour dénoncer ce meurtre atroce car Lobé Ndiaye était considérée comme une bonne personne.

