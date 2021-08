Meurtre de Lobé Ndiaye: La Gendarmerie annonce l'arrestation du criminel et ses complices La Gendarmerie nationale a annoncé l'arrestation de l'auteur du crime de Lobé Ndiaye ainsi que ses complices ce jeudi 2ç juillet, deux (2) jours après le meurtre.

Ceci, dans un communiqué exploité par Leral qui avait donné l'information hier samedi.



Pour rappel, le corps sans vie de Lobé Ndiaye a été retrouvé le mardi 27 juillet 2021, à hauteur de la sortie 11 de l'autoroute à péage, non loin du Centre international de Conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio.



Avec l'implication de la Section de recherches et aussi de l'expertise technique et scientifique de la Cellule Nationale d'Identification Criminelle (CNIC), ainsi que la Plateforme Numérique de Lutte contre la Cybercriminalité (PNLC), l'enquête a été vite bouclée, aboutissant à l'arrestation de Sidibé, qui serait d'origine nigérienne.



Le chauffeur du véhicule Clando qui a transporté le corps, ainsi que la femme qui a nettoyé les lieux du crime, tentant d'effacer les traces de sang, ont été aussi arrêtés.

