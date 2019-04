Meurtre de Madinatoul Salam: L’avocat de Cheikh Béthio remet un dossier médical au Juge

Le jugement de l’affaire du double meurtre de Madinatoul Salam, prévu mardi 23 avril prochain à la Chambre criminelle de Mbour, risque de se tenir sans le chef des Thiantacounes, Cheikh Béthio Thioune.



D’après le journal Les Echos, l’avocat de Cheikh Béthio Thioune, Me Moustapha Dieng, a déposé un dossier médical sur la table du Juge pour justifier l’état de santé de son client.



Ainsi, informe-t-on, le juge a même, procédé hier à l’identification des accusés. Et plus, le juge a déjà, désigné un avocat pour les prévenus qui n’en disposaient pas.















