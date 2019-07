Meurtre de Mamoudou Barry en France: le suspect transféré dans un hôpital psychiatrique, sa garde-à-vue suspendue Arrêté ce lundi 22 juillet 2019 dans la matinée, le présumé meurtrier du Guinéen Mamoudou Barry, a été transféré dans un hôpital psychiatrique et sa garde-à-vue suspendue. L’homme né en France, mais d'origine turque, présenterait des antécédents psychiatriques et, est connu pour plusieurs faits de violences, notamment sur sa conjointe.

Selon une source policière, le suspect était sous curatelle renforcée. « Il a été arrêté dans un hôtel où il se cachait. C'est sa petite amie qui l'a révélé aux policiers », affirme la même source.



Selon « France Bleu », à la mi-journée ce lundi, le suspect a été transféré de l'hôtel de police de Rouen jusqu'à l'hôpital psychiatrique du Rouvray, pour y être examiné. Les médecins ont considéré que son état psychologique n'était pas compatible avec la garde-à-vue, qui est donc suspendue. Le suspect reste donc pour l'heure hospitalisé.















