Meurtre de Marième Diagne : Les aveux glaçants de Assane Guèye Le meurtrier présumé de Marième Diagne, la jeune femme de 25 ans tuée à coups de couteau, samedi dernier à Thiès, est passé aux aveux devant les enquêteurs de la police. Selon Libération, Assane Guèye, marchand ambulant au Maroc, qui ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales, est revenu spécialement du royaume Chérifien, jeudi dernier, sans informer sa famille, pour exécuter son ex. « Je l'aimais à la folie. Elle était tout pour moi. Mais, elle m'a laissé tomber pour se marier avec un autre en juin dernier. Je lui avais dit que je la tuerai si elle se mariait avec un autre et ce que c'est ce que j'ai fait », a-t-il déclaré aux enquêteurs.

