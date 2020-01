Meurtre de Mohammed Cissé: le maire de Kahone déplore l’inadéquation des patouilles des forces de l’ordre

« Les patrouilles sont faites entre 22 h et 23 h, au plus tard, jusqu’à minuit. Mais à ces heures-là, il ne se passe rien. Les crimes sont perpétrés entre 2h et 3 h du matin. Et à ces moments-là, les forces de l’ordre ont déjà terminé leurs patrouilles », a, en effet, souligné, Osseynou Senghor, le maire de Kahone sur la RFM.



Et de poursuivre, « le jour de l’agression perpétrée au domicile de Abdou Aziz Cissé, qui a couté la vie la vie à son fils Mohammed, il y a eu une patrouille. Mais c’était à 21 h et l’agression a eu lieu vers 2 h du matin ».