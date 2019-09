Meurtre de Mouhamed Thiam au Maroc : Sory Kaba regrette l’acte et promet la justice

Le meurtre du sénégalais, Mouhamed Thiam, tué au Maroc a été décrié. Ses compatriotes après la nouvelles étaient dans une logique de marcher dans les rues de Casablanca. Ainsi, le Directeur des Sénégalais de l’Extérieur, Sory Kaba a informé sur les ondes de la RFM, que la justice va faire son travail. Puisque, les personnes, soupçonnées d’avoir une implication dans ce crime odieux sont presque, tous arrêtées.



« Nous présentons nos condoléances à la famille du défunt. C’est un jeune qui a été banalement tué par un ivrogne. Nous regrettons l’acte. D’après nos échanges avec le consulat du Sénégal à Casablanca et le Commissaire de Police de la localité, le dossier a été bien porté. Nous demandons juste, à nos compatriotes de rester calme. Les marches ne sont pas la solution dans un pays étranger. Tout ce qui doit être fait sur ce dossier, se fera », a rassuré le Directeur des Sénégalais de l’Extérieur, Sory Kaba.



