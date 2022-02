Meurtre de Ramata Camara : Son copain et son ex libres, son marabout toujours en garde-à-vue Nouveaux développements dans l’affaire de la commerçante Ramata Camara retrouvée morte, le corps enveloppé dans un sachet, dans la forêt du village de Nguérigne (Mbour).

Son copain Sadibou Massaly et son ex Bathie Ndao, qui avaient été arrêtés, ont été libérés jeudi dernier sur convocation. Quid du marabout de la défunte ? Il est toujours dans les liens de la détention.



Le marabout, chez qui Ramata Camara avait pris son bain mystique, la nuit de sa mort, est la dernière personne à avoir vu et parlé à la défunte. C’est à partir de son téléphone portable que la victime a joint son chauffeur, venu la récupérer après le bain mystique aux environs de 4h du matin.



La dépouille de la commerçante présentait des traces de blessures. Il y a une plaie béante au niveau de la nuque de la défunte causée par une machette.

