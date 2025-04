Meurtre de Saliou Diallo, le Sénégalais tué par balles aux États-Unis : Le suspect arrêté

La police de Ferndale (Californie) a conclu que le Sénégalais Saliou Diallo, décédé le 9 mars dernier aux États-Unis, a été tué de six balles par un camionneur nommé Terrell Simms. Ce dernier a été arrêté et inculpé de meurtre au second degré. Il va comparaître devant un tribunal, le 17 avril prochain.



Diallo était un chauffeur de DoorDash, une entreprise américaine spécialisée dans la livraison de nourriture. Arrivé aux États-Unis en 2023, il résidait à Détroit et, est mort la veille de ses 27 ans.



Ce jour-là vers 1 heure du matin, rembobine "Les Échos", repris par "Seneweb", le Sénégalais effectuait une livraison de repas. Il récupère la commande au White Castle, un fast-food de Woodward Avenue (Détroit), et se dirige vers le Sud. Subitement, poursuit le journal, surgit «i[un camion GMC roulant à vive allure et de manière imprudente, [qui] falli[t] entrer en collision avec son véhicule, avant de changer brusquement de voie.



En arrivant à 8 Mile, le conducteur du camion a ralenti, attendant que Diallo le rattrape]i». Selon "Les Échos", les enquêteurs croient savoir que c’est à cet instant que « six coups de feu ont été tirés depuis le véhicule du suspect sur la voiture de Diallo ». Il était 1h 45.



Que s’est-il passé entre les deux hommes ? Se seraient-ils invectivés ? D’après le récit de "Les Échos", les policiers, qui ont exposé les premiers résultats de l’enquête en conférence de presse, n’ont pas répondu à ces questions.



Les investigations de la police avaient mené à l’arrestation de trois personnes. Les deux seront relâchées. La troisième, Terrell Simms, 39 ans, sera maintenue en détention, puisque considérée comme le suspect principal. Il avait proposé une caution pour recouvrer provisoirement la liberté, mais le tribunal a rejeté sa demande, selon "Les Échos". Il sera donc fixé sur son sort le 17 avril 2025.