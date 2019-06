Meurtre de l’enseignant Henri Ndiaye: Henriette Diatta et sa mère condamnées et...libérées

Mardi 18 Juin 2019

Le Tribunal de Grande instance de Diourbel a condamné Henriette Diatta, la lycéenne qui avait mortellement poignardé l’enseignant Henri Ndiaye, à 3 mois de prison ferme.



L’élève en classe de terminale été déclarée coupable de coups et de blessures volontaires ayant entraîné la mort.



La même peine a été prononcée contre sa mère, poursuivie pour non-assistance à personne en danger et exploitation de débit de boisson sans autorisation administrative. Les deux femmes vont cependant recouvrer la liberté puisqu’elles ont déjà purgé cette peine.



Philippe Diop et Jean Marie Ngom poursuivis pour le délit de non-assistance à personne en danger, ont été acquittés.

