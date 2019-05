Meurtre de l’enseignant Henri Ndiaye : l’affaire jugée le 21 mai prochain L’affaire Henri Ndiaye, du nom de cet enseignant, tué le 17 mars 2019 à Ngohé, dans la région de Diourbel, sera jugée le 21 mai prochain, selon "L’As".

L’enseignant est mort d’un coup de couteau que lui aurait donné Henriette Sambou, élève en classe de terminale aux cours privées Mandela, dans la commune de Diourbel.



Selon les témoignages, c’est le défunt qui payait les études de l’adolescente. Les faits se sont déroulés dans la cour de la maison de Mélanie Diatta, la mère de Henriette Sambou, qui y tenait un débit clandestin de boissons alcoolisées.



La mère et la fille sont en détention provisoire depuis le 21 mars à la Maison d’arrêt et de correction de Diourbel. Philippe Diop et Jean Marie Ndong arrêtés dans un premier temps pour non-assistance à personne en danger, sont placés sous contrôle judiciaire.

