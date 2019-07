Meurtre de l’étudiant Bassirou Faye : Le policier Sidy Boughaleb rejugé le 16 juillet prochain

Condamné à 20 ans de prison ferme pour le meurtre de l’étudiant Bassirou Faye, le policier Sidy Mouhamed Boughaleb sera de nouveau jugé, le 16 juillet 2019. Il avait fait appel de sa condamnation, selon L’As.



Pour rappel, l’étudiant Bassirou Faye est tombé sous les balles de la police lors d’une manifestation à l’université Cheikh Anta Diop le 15 août 2014. L’enquête avait mis en cause le policier Tombong Oualy qui a été innocenté et Boughaleb mis en détention, puis condamné par la Chambre criminelle de Dakar. En plus de cela, il devra verser la somme de 50 millions Fcfa à la famille de l’étudiant. Quant à l’Etat du Sénégal, il a été déclaré civilement responsable des faits.

