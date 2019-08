Meurtre des deux enfants de Fatou Kiné Fall: la justice française aurait-elle fait preuve de négligence ? La justice française aurait-elle fait preuve de négligence, qui a conduit aux meurtres de Ibrahima et Seynabou, les deux enfants de la Sénégalaise Fatou Kiné Fall, tués par leur père Emmanuel, samedi dernier à Beaucaire, en France ?

La question a toute sa pertinence, d’autant plus que comme le révèle L’Observateur, Fatou Kiné Fall avait déposé, en janvier 2018, au moins cinq mains courantes contre son ex-conjoint et deux plaintes pour dégradations. L'une sur la porte de son domicile, l'autre pour avoir crevé les pneus de sa voiture.



La Sénégalaise soulignait dans sa plainte, que son ancien mari était menaçant, dépressif et suicidaire, et qu’il la harcelait en permanence.



Fatou Kiné Fall indique d’ailleurs, avoir adressé un courrier au procureur de la République de Nîmes, en novembre 2018. Mais aucune trace de ce courrier n'a été retrouvée au parquet.



La mère de Seynabou et Ibrahima avait également demandé une expertise psychologique, refusée, car la preuve d’un danger pour les enfants n’aurait pas été rapportée, selon une source judiciaire, indique encore le journal.

