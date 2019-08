Meurtre du major Tamsir Sané: au total 19 personnes interpellées C’est au total 19 personnes qui ont été interpellées tôt ce matin, par les éléments de la Légion Est de gendarmerie et de la Section de Recherches, aux alentours de Koumpentoum.

Selon la RFM, qui donne l’information, 7 personnes parmi elles sont suspectées d’avoir perpétré l’attaque de l’agence Posfinance de Koumpentoum, dont le tireur qui a tué le commandant de brigade Tamsir Sané.



Des klaxons nourris et des cris ont accompagné le retour des gendarmes à la brigade de Koumpentoum, ce matin, selon la même source, qui ajoute que cette arrestation fait suite à des séries de filatures de la part des gendarmes. Les auditions ont déjà démarré dans le cadre de cette enquête, indique-t-on.

