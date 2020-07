Meurtre du taximan Ibrahima Samb: Ousseynou Diop regrette son acte

Rédigé par leral.net le Mardi 21 Juillet 2020 à 15:01

Ousseynou Diop, le meurtrier du taximan Ibrahima Samb, a fait face au Juge ce mardi. Ce, dans le cadre de son procès. Selon la Igfm, il a indiqué au magistrat qu’il n’avait pas l’intention de tirer sur la victime. Il a expliqué que lors de leur altercation, le conducteur de taxi lui avait administré un coup de tête. Puis, il est retourné à son véhicule. C’est là qu’il a senti que ce dernier le suivait et le menaçait. Il s’est retourné et il s’est rendu compte que le coup était parti. Il assure qu’il n’avait pas l’intention de le tuer.



Le témoin a indiqué avoir tout fait pour les séparer, mais, sans y parvenir. Il a finalement jeté l’éponge et s’en est allé. A son retour, malheureusement, il a retrouvé Ibrahima Samb par terre, gisant dans son sang. Le procès est toujours en cours.





