Meurtre du vieux Daouda Guissé: Un nouveau suspect arrêté

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Décembre 2019 à 08:51 | | 0 commentaire(s)|



L’enquête sur le cambriolage suivi de meurtre du vigile Daouda Guissé, alias Paa Guissé, 70 ans, àTally Diallo «Jumma Ji» porte ses fruits.

Selon L’As, le dernier suspect en fuite, Ousseynou Niang a finalement été arrêté par les éléments de la brigade de Gendarmerie de Thiaroye.



Déféré au parquet, il a été mis à la disposition de la police de Thiaroye en charge de l’enquête. La police l’a présenté par la suite au procureur qui l’a inculpé et mis sous mandat de dépôt.





Il est poursuivi pour association de malfaiteurs et complicité de meurtre.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos