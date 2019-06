Meurtre du vigile à Thiaroye : 2 individus interpellés

Les présumés meurtriers du vigile Daouda Guissé, à Thiaroye Tally Diallo ont été appréhendés par la police. Il s’agit d’un commerçant ayant pignon sur rue à la cité Comico 2 de Guédiawaye et un malfaiteur établi lui aussi, dans le même secteur.



Ces deux gangsters sont aussi soupçonnés d’avoir cambriolé le dépôt de produits alimentaires que le défunt surveillait.



Daouda Guissé, 70 ans, avait été retrouvé ligoté et abattu à Thiaroye Tally Diallo, mercredi 19 juin.

