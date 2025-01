Meurtre ignoble de Diary Sow : ADHA exige justice et des mesures structurelles pour protéger les enfants Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) exprime son indignation face au meurtre tragique de Diary Sow, fillette de 12 ans, victime de viol et de meurtre à Malika. En effet, cet acte atroce illustre l’insécurité croissante qui menace les groupes les plus vulnérables, en particulier les enfants.

Communiqué-ADHA rappelle que la protection de la vie et de l’intégrité physique est un devoir constitutionnel de l’État sénégalais, conformément à l’article 7 de la Constitution et aux engagements pris dans le cadre de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE).



Ainsi, Action pour les Droits Humains et l’Amitié exige :

1. Justice immédiate et exemplaire : Le responsable doit être sanctionné, conformément au Code pénal.

2. Protection renforcée des enfants : Déploiement de mécanismes préventifs, refuges sécurisés et collaboration communautaire.

3. Sécurité accrue : Mise en œuvre d’une police de proximité et renforcement des ressources allouées aux forces de l’ordre.



Les responsabilités de l’État



ADHA dénonce l’inaction persistante de nos gouvernements face à la pauvreté, aux inégalités sociales et au chômage, des facteurs qui exacerbent l’insécurité. Cette indifférence structurelle constitue une violation des droits fondamentaux.



ADHA recommande l’Etat à :

• Adopter des lois plus strictes contre les violences sexuelles et les meurtres d’enfants.

• Renforcer la politique de protection de l’enfance, conformément à l’article 19 de la CIDE.

• Mobiliser les acteurs communautaires pour promouvoir les valeurs de respect et de vigilance collective.



Le nom de Diary Sow doit marquer un tournant décisif dans la lutte contre l’insécurité et l’impunité.

ADHA appelle l’État à agir fermement pour garantir la sécurité et la dignité de tous les citoyens.



Fait à Dakar, le 3 janvier 2025

Le Bureau exécutif de l’ADHA



