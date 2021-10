Meurtre : ils jouaient au couteau se disant invulnérables, Dieng tué par son camarade

S.Dieng a été tué par son camarade au quartier HLM à Touba. La victime et son camarade talibé jouaient au couteau se disant invulnérables.



Le défunt talibé a lancé un défi à son camarade. Ce dernier a malheureusement donné le coup fatal à son ami. La dépouille mortelle a été déposée à la morgue de l’hôpital Matlaboul Fawzeyni.



La gendarmerie a ouvert une enquête. Le présumé meurtrier a été arrêté et placé en garde à vue. Il s’agit de la 4e victime en l’espace de 4 mois à Touba Mosquée, Ndiémé, et Darou Salam.



Ces meurtres sont liés au phénomène de potion magique ou gris-gris rendant invulnérable.

