Meurtres à Médinatoul Salam: Cheikh Béthio sera jugé par contumace Le guide spirituel des Thiantacounes, Cheikh Béthio qui n’a pas pris pas part à l'ouverture ce mardi du procès tant attendu du double meurtres de Médinatoul Salam, prévu à la Chambre criminelle du Tribunal de Mbour, à environ 80 km au sud de Dakar, sera jugé par contumace.



Rédigé par leral.net le Mardi 23 Avril 2019 à 13:27 | | 0 commentaire(s)|

Le Juge Thierno Niang en a ainsi décidé puisque depuis plusieurs mois, Cheikh Béthio Thioune est en soins en France, à Bordeaux. Son avocat a déposé sur la table du juge un dossier médical qui atteste de son indisponibilité, mais le procès doit durer une semaine.



Le juge a demandé aux témoins de sortir de la salle d’audience pour revenir le 25 avril, rapport le correspondant de la Radio futurs médias (Rfm, privée), qui ajoute qu’on précède à la présentation devant la barre des différents accusés, au nombre de dix-neuf (19).



Dans cette affaire, les deux épouses du guide spirituel des Thiantacounes, Cheikh Béthio, sont citées comme des témoins. Le procès qui a débité ce matin, se déroule sous une forte surveillance policière, précise le correspondant de la Rfm.



Les faits remontent le 22 avril 2012. Bara Sow et Ababacar Diagne, disciples de Cheikh Béthio, se sont présentés à Médinatoul Salam pour renouer leur acte d’allégeance. Ils seront froidement tués par leurs condisciples, après que leur guide interdit leur accès à la résidence.



Cheikh Béthio est poursuivi pour « complicité de meurtre » alors que ces disciples sont poursuivis « pour meurtre avec actes de barbaries, recel de cadavres, non dénonciation de crimes, association de malfaiteurs, détention d’armes à feu sans autorisation administratives... »



Pressafrik.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos