Meurtres de femmes: un internaute souhaite que l'on réduise le nombre de femmes au maximum et se fait "lyncher"

L’internaute Usmaan Mbengue a ajouté hier à la colère des Sénégalais, surtout celle de la gent féminine, choquée par l’agression mortelle de Bineta Camara et la série de viols subis par les femmes et les filles.



Le bonhomme a eu l’outrecuidance de demander à « ce qu’on réduise au maximum (le nombre) les femmes qui constituent, à ses yeux, la source du mal de la société sénégalaise». Des propos qui ont suscité une levée de boucliers sur la toile.



Usmaan Mbengue a fait l’objet d’un ‘’lynchage’’ en règle sur Facebook, rapporte l’As. Malgré ses posts sur Facebook pour s’excuser, les internautes continuent de le pilonner. Il pourrait même être poursuivi en justice.

