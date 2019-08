Meurtriers du commandant Sané: « la justice fera son travail », Me Sidiki Kaba Les dernières allégations de torture sur les auteurs présumés du braquage de la Poste de Koumpentoum et de la mort du commandant Tamsir Sané, n’entament pas la détermination de la justice à faire son travail dans ce dossier, selon Me Sidiki Kaba.

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Août 2019

« Je vous avais dit que les auteurs de ces actes seront arrêtés, cela a été fait. Maintenant, la justice va continuer à faire son travail pour faire toute la lumière sur cette affaire », a assuré le ministre des Forces armées, en marge d’une marche organisée à Koumpentoum en l’honneur du commandant Sané, dans des propos relayés par la RFM.



« Le Commandant Tamsir Sané a fait le sacrifice suprême. C’était un gendarme modèle », a encore dit Me Sidiki Kaba, réitérant son appel envers les populations, à collaborer avec les forces de l’ordre pour mettre hors d’état de nuire les malfaiteurs.

