Meutre du commandant de brigade gendarmerie de Koumpentoum: comment Tamsir Sané a été tué L’on en sait un peu plus sur le meurtre du commandant de gendarmerie de la brigade de Koumpentoun, dans la région de Tambacounda. En effet, les faits se sont déroulés vers 3 heures du matin, ce vendredi. Selon la RFM, 5 hommes lourdement armés, ont attaqué l’agence de la poste de la localité qui se trouve à 300 mètres de la brigade de gendarmerie.

Rédigé par leral.net le Vendredi 26 Juillet 2019 à 14:24 | | 0 commentaire(s)|

Alerté, le commandant de brigade Tamsir Sané n’a pas hésité une seconde, à se rendre sur les lieux, accompagnés de quelques éléments de la brigade et de deux ASP.



Mais à peine arrivés sur les lieux, les malfaiteurs ont ouvert le feu, touchant Tamsir Sané à la tête. Il décède sur le coup. Trois de ses hommes sont blessés. Pris de panique, les malfrats prennent la fuite et n’ont pas eu le temps d’emporter le coffre-fort.



Sorti de la 25e promotion de la gendarmerie, en 1990, l’adjudant-chef, Tamsir Sané était marié, âgé d'une cinquantaine d'années et connu pour être un vaillant soldat qui ne rechignait pas à l’appel du devoir.



La gendarmerie de Koumpentoum quadrille actuellement la zone pour mettre la main sur les bandits, en attendant un renfort qui doit venir de Dakar.

