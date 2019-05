Mévente de l’oignon à Potou, les producteurs demandent à l’Etat de revoir sa politique

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mai 2019 à 13:28 | | 1 commentaire(s)|

L’oignon à Potou (Louga) se vend très mal. Pourtant, le kg est vendu en deçà du prix officiel entre 170 et 180 FCfa au lieu de 280 FCfa. Les producteurs demandent à l’Etat de revoir sa politique sur la filière oignon.



« Nous avons un grand stock d’oignons. Nous notons aussi une mévente de l’oignon local. C’est pourquoi l’Agence de régulation des marchés (ARM) avait pendant une semaine, interdit la vente des sacs d’oignons stockés dans les dépôts sur le marché, afin d'essayer d’écouler le réserve disponible », renseigne le producteur, Assane Sow.



Cependant, le prix du kg d’oignon a connu une hausse, il est passé de 125 à 180 FCfa. Pour Assane Sow, membre du comité de dépôt, cette hausse est due au fait qu’il y avait un arrêt de l’écoulement des stocks.



Certains producteurs sont obligés de conquérir les marchés des pays voisins pour écouler leur production. Ignorant la quantité exacte d’oignon cultivée dans cette zone, ils demandent à l’Etat de revoir sa politique sur la filière oignon. Et de les aider à exporter leur produit.













RFM

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos