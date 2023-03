Mfdc: La main tendue du Chef de l’Etat

Le Balantacounda a été une étape importante du séjour du Chef de l’État dans la région de Sédhiou. En effet, le Président Macky Sall a profité, hier, du lancement des travaux de construction de la rive gauche du Pakao, à Goudomp, pour lancer un appel « durable à la paix en Casamance ». Il a précisément tendu la main au Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mfdc), lui demandant « d’enterrer défensivement la hache de guerre » et à s’engager résolument dans une perspective de dialogue et de paix.



« Enterrez définitivement la hache de guerre et déposez les armes. Je m’engage à vous accompagner dans la réinsertion », a promis le Chef de l’État, s’adressant aux irrédentistes. « Je saisis aussi l’occasion qui m’est offerte pour magnifier l’action au quotidien de mon frère et ami, le président Umaro Sissoco Embaló, Président de la Guinée-Bissau, pour son implication dans le processus de paix en Casamance », a déclaré Macky Sall qui a aussi, associé dans ses remerciements les Forces de défense et de sécurité pour le « remarquable travail » qu’elles accomplissent « dans la protection du sanctuaire national ».



« Je félicite les Forces de défense et de sécurité pour le travail remarquable abattu pour protéger notre pays », a insisté le Chef de l’État qui a réitéré sa volonté de poursuivre et d’amplifier les réalisations dans la région naturelle de la Casamance.